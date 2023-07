Train du patrimoine Gare d’Arques Arques Catégories d’Évènement: Arques

Pas-de-Calais Train du patrimoine Gare d’Arques Arques, 16 septembre 2023, Arques. Train du patrimoine Samedi 16 septembre, 15h00 Gare d’Arques Départ de la gare d’Arques. Accès rue de l’Europe puis rue Petite Vitesse à Arques. Durée : 2h. 8€, gratuit jusqu’à 14 ans. Les enfants doivent être accompagnés. Renseignements et réservation sur ww.cftva62.com. Attention au départ ! Tentez l’aller-retour entre Arques et Lumbres à bord d’un train de 1964 et laissez-vous surprendre par ce voyage hors du temps commenté par un guide. Sur le retour, retrouvez l’ambiance d’une petite gare d’autrefois à Blendecques où une visite vous sera proposée ainsi que la présentation de la collection d’objets ferroviaires anciens. Gare d’Arques Rue de l’Europe – 62510 Arques Arques 62510 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://ww.cftva62.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

