Pas-de-Calais Présentation de la collection de matériels roulants du CFTVA Gare d’Arques Arques, 16 septembre 2023, Arques. Présentation de la collection de matériels roulants du CFTVA 16 et 17 septembre Gare d’Arques Gare d’Arques, accès rue de l’Europe puis rue Petite Vitesse à Arques. Gratuit. Dans la halle aux marchandises de 1874, découvrez le matériel roulant historique de l’association : locomotive à vapeur de type 150 de 1943, voitures voyageurs des années 1930, autorail Picasso des années 1950, autorail Caravelle des années 1970. Gare d’Arques Rue de l’Europe – 62510 Arques Arques 62510 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

