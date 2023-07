Baptême de conduite sur locotracteur et découverte des collections ? Gare d’Arques Arques Catégories d’Évènement: Arques

Baptême de conduite sur locotracteur et découverte des collections ? 16 et 17 septembre Gare d'Arques, accès rue de l'Europe puis rue Petite Vitesse à Arques. Gratuit. Venez-vous essayer à la conduite d'un train sur un locotracteur Moyse de 1965 sur nos voies de garage et vivez les sensations d'un conducteur de train à travers les rugissements du moteur de Berliet ! Une projection d'archives historiques vous sera également proposée dans une remorque d'autorail. Enfin, dans la cabine d'une locomotive à vapeur de 1943, découvrez les métiers disparus de mécanicien et de chauffeur de route. Gare d'Arques Rue de l'Europe – 62510 Arques Arques 62510 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

