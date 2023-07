Visite guidée sur l’histoire architecturale de la gare d’Amiens, de sa construction à aujourd’hui Gare d’Amiens Amiens Catégories d’Évènement: Amiens

Visite guidée sur l'histoire architecturale de la gare d'Amiens, de sa construction à aujourd'hui

Dimanche 17 septembre, 10h00, 14h00
Gare d'Amiens

Venez découvrir les vies successives de la gare d'Amiens, de 1846 à la gare d'aujourd'hui construite sur les plans d'Auguste Perret dans les années 1950 et protégée au titre des monuments historiques depuis 2003. Un guide passionné de l'histoire de la gare vous raconte son évolution architecturale de sa construction à aujourd'hui en l'illustrant de documents des archives de la ville.

Place Alphonse Fiquet Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

La 1ère gare est dessinée en 1847 et déploie 2 ailes pour 2 compagnies: les Chemins de Fer du Nord et de Boulogne. En 1946, Auguste Perret imagine la gare intégrée à la ville.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:15:00+02:00

