Les Bus des Mémoires en Livradois Forez Gare d’Ambert Ambert, 1 décembre 2023, Ambert.

Embarquez pour un voyage artistique et historique vers la mémoire des conflits et exils du XXème siècle.

Le 1er décembre 2023 :

20h // Rendez-vous à la Gare d’Ambert,

stationnement conseillé sur l’Esplanade Robert Lacroix.

Tarif plein 13€ / Tarif réduit 8€. Réservation obligatoire

22h // Performance évènement à l’aérodrome Paul Gorce, Le Poyet

Buvette sur place, entrée libre et gratuite

Depuis le début de l’année, l’équipe de la compagnie vichyssoise Procédé Zèbre mène une série d’entretiens et d’ateliers artistiques pour faire émerger la mémoire des grands conflits et exils européens du XXe siècle en Livradois-Forez. De cette campagne au long court, ils construisent les Bus des Mémoires, un voyage mémoriel et artistique à la rencontre de tous les souvenirs éveillés, porté par les comédiens, les musiciens de la compagnie et ponctué de témoignages enregistrés. Montez à bord de ce bus unique et vivez la mémoire au présent !

Mise en route : Fabrice Dubusset.

Jeu et Écriture : Arnaud Redon, Frédérique Mille, Etienne Russias

Musique : Christophe Nurit, Laurent Cinus.

Technique : Pierre Valente, Fred Bernard et sans doute de l’aide.

Projet construit en partenariat par Procédé Zèbre, Semer en Territoire, Le Clic Livradois-Forez, le Centre Culturel Le Bief et Ambert-Livradois-Forez, soutenu par la Conférence des financeurs du Puy-de-Dôme. Avec le soutien de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH).

Gare d’Ambert Esplanade Robert Lacroix. Ambert 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T23:55:00+01:00

