Loire Visite guidée de matériel ferroviaire des année cinquante Gare CFHF 577 route du Musée 42380 ESTIVAREILES Estivareilles, 16 septembre 2023, Estivareilles. Visite guidée de matériel ferroviaire des année cinquante 16 et 17 septembre Gare CFHF 577 route du Musée 42380 ESTIVAREILES Entrée libre Visite commentée de la gare PLM dantant de 1887 et de matériel ferroviaire: locomotive, autorails, wagons des années cinquante Gare CFHF 577 route du Musée 42380 ESTIVAREILES 577 route du Musée Estivareilles 42380 La Gare Loire Rhône Alpes Auvergne 04 77 50 82 03 https://www.cheminferhautforez.com Ancienne Gare PLM 1887

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

