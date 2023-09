Visite guidée du quartier Axe Majeur – Horloge Gare Cergy Saint Christophe Cergy, 16 septembre 2023, Cergy.

Visite guidée du quartier Axe Majeur – Horloge Samedi 16 septembre, 15h00 Gare Cergy Saint Christophe Réservation conseillée ou rendez-vous directement sur place dans la limite des places disponibles

Le quartier Axe Majeur-Horloge est chronologiquement le deuxième quartier de la ville nouvelle, bâti dans les années 1980. Implanté sur un plateau surplombant la boucle de l’Oise, il offre un panorama exceptionnel sur l’ouest parisien, notamment mis en valeur par l’œuvre monumentale emblématique de la ville nouvelle, l’Axe majeur.

A travers cette visite guidée, (re)découvrez l’urbanisme et les bâtiments emblématiques du quartier, incluant les lieux labellisés récemment Architecture contemporaine remarquable tels que l’Axe majeur, l’école de la Chanterelle, de la Belle épine, des Tilleuls et des Terrasses, le lycée Galilée, la Lanterne.

• Visite itinérante à pied, lieu de départ et de retour : devant la gare RER Cergy Saint Christophe

Gare Cergy Saint Christophe Place de l'horloge 95800 Cergy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Ville de Cergy – Lionel Pagès