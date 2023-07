Luadas encantadas : voyage enchanté et en chantant Gare Buzy, 25 août 2023, Buzy.

Buzy,Pyrénées-Atlantiques

14h départ vélo // gare Buzy

15h chants // place mairie Arudy

16h30 chants // Maison du Lac de Castet

Luadas, femmes de la lune, interprètent un répertoire de chants polyphoniques, occitans, traditionnels et contemporains à écouter et à danser. Ces huit chanteuses se lancent dans un voyage ossalois à vélo tout en chantant : de la Voix sur la Voie cyclable ! De Buzy, jusqu’à Laruns en passant par Arudy, Castet et Béost, rejoignez-les sur leur périple enchanté ! Les familles avec leurs enfants sont les bienvenues pour les accompagner sur le parcours à vélo !.

2023-08-25 fin : 2023-08-25

Gare

Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2pm bike departure // Buzy train station

3pm singing // place mairie Arudy

4:30 pm singing // Maison du Lac de Castet

Luadas, women of the moon, perform a repertoire of polyphonic, Occitan, traditional and contemporary songs for listening and dancing. These eight female singers embark on an Ossalois bicycle journey, all the while singing: de la Voix sur la Voie cyclable! From Buzy to Laruns via Arudy, Castet and Béost, join them on their enchanted journey! Families with children are welcome to join them on the bike tour!

14h salida en bicicleta // estación de Buzy

15h canto // place mairie Arudy

16h30 canto // Maison du Lac de Castet

Las Luadas, mujeres de la luna, interpretan un repertorio de canciones polifónicas, occitanas, tradicionales y contemporáneas para escuchar y bailar. Estas ocho cantantes se embarcan en un viaje en bicicleta por la región de Ossalon, mientras cantan: ¡Voz en la ruta ciclista! De Buzy a Laruns, pasando por Arudy, Castet y Béost, ¡acompáñelos en su viaje encantado! Las familias con niños son bienvenidas

14h Abfahrt mit dem Fahrrad // Bahnhof Buzy

15 Uhr Singen // Rathausplatz Arudy

16.30 Uhr Singen // Maison du Lac de Castet

Luadas, Frauen des Mondes, interpretieren ein Repertoire aus polyphonen, okzitanischen, traditionellen und zeitgenössischen Gesängen zum Zuhören und Tanzen. Diese acht Sängerinnen begeben sich singend auf eine ossalische Reise mit dem Fahrrad: de la Voix sur la Voie cyclable! Begleiten Sie sie auf ihrer zauberhaften Reise von Buzy über Arudy, Castet und Béost bis nach Laruns! Familien mit Kindern sind herzlich willkommen, um sie auf der Radstrecke zu begleiten!

