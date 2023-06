Découverte du funiculaire de Charlannes Gare aval du funiculaire de Charlannes La Bourboule La Bourboule Catégories d’Évènement: La Bourboule

Puy-de-Dôme Découverte du funiculaire de Charlannes Gare aval du funiculaire de Charlannes La Bourboule, 16 septembre 2023, La Bourboule. Découverte du funiculaire de Charlannes 16 et 17 septembre Gare aval du funiculaire de Charlannes Entrée libre Venez découvrir un des fleurons du patrimoine de La Bourboule, le funiculaire à contrepoids d’eau qui reliait la ville au plateau de Charlannes entre 1902 et 1958.

L’association Fun Rail ouvre les installations au public de 10h à 17h dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Rendez-vous à la gare de départ au 10 Avenue du général Pershing située 100m en face du parking du Parc Fenestre. Prendre l’Avenue de Charlannes avant la Caserne des pompiers.

Au programme : Visites libres, projections, espace musée, animations diverses autour du funiculaire. > Entrée libre Gare aval du funiculaire de Charlannes 63150 La Bourboule La Bourboule 63150 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

