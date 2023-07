Gare aux Docs : 6ème édition du festival du film documentaire engagé La REcyclerie Paris, 16 août 2023, Paris.

Du mercredi 23 août 2023 au dimanche 27 août 2023 :

Du mercredi 16 août 2023 au dimanche 20 août 2023 :

.Public adolescents adultes. gratuit

Les inscriptions sont ouvertes séance par séance, afin que chacun puisse avoir sa chance d’assister aux projections : ouverture de la billetterie sur Hello Asso à J-7 pour chaque séance.

À la fin de l’été, au milieu des herbes folles de la Petite Ceinture, la REcyclerie, en partenariat avec l’INA, vous invite à la 6ème édition de leur festival de documentaires engagés : Gare aux Docs.

Comment faire corps, comment lutter, comment rester soudé·es, comment affronter nos démons invisibles, et oser se poser la question : pourquoi nous battons-nous ? Par de la poétique, par de la politique, par de la pratique, c’est tout un cinéma documentaire qui s’exprime en défense du vivant, du 16 au 27 août, à la REcyclerie.

Sur grand écran, et sous les étoiles, cet été, il sera temps, dans nos transats de questionner nos volontés de changer.

PROGRAMMATION

Mercredi 16 août – séance en partenariat avec Tënk

Séance surprise

Jeudi 17 août

A Taste of Whale

De Vincent Kelner – 2022 – 85 min – vost FR

Vendredi 18 août

Là où l’herbe est plus verte

De Coco Tassel – 2023 – 89 min – vost EN (en partenariat avec Lost in Frenchlation)

Samedi 19 août – séance en partenariat avec Arte

Taming the garden

De Salomé Jashi – 2021 – 92 min – vost FR

Dimanche 20 août

Décolonisons l’écologie

De Annabelle Aim, Cannelle Foudrinier & Jérémy Boucain – 2021 – 103 min

Mercredi 23 août – séance en partenariat avec INA madelen

Les nouveaux Robinsons

De Bernard Bouthier – 51 min – 1972

Jeudi 24 août

Paradis (en avant première)

De Alexander Abaturov – 2022 – 88 min – vost FR

Vendredi 25 août

Tes jambes nues

De Vladimir Léon – 2022 – 70 min – vost EN (en partenariat avec Lost in Frenchlation)

Samedi 26 août – séance en partenariat avec Alternatiba Paris

Pourquoi on se bat

De Camille Etienne & Solal Moisan – 2022 – 70 min – vost EN (en partenariat avec Lost in Frenchlation)

Dimanche 27 août

Rachel Carlson, la mère de l’écologie

De Tamara Erde – 2021 – 54 min – vost FR

À l’occasion de cette 6ème édition, la REcyclerie se renouvelle et vous invite pour 4 séances exceptionnelles avec Alternatiba Paris, Arte, INA madelen & Tënk pour donner leur vision de “la Volonté de changer”.Les projections sont gratuites et sous réservation uniquement.

INSCRIPTIONS :

https://www.helloasso.com/…/gare-aux-docs-6eme-edition

Merci à nos partenaires : INA (et INA madelen), la Mairie du 18ème, Lost In Frenchlation, Alternatiba Paris, Arte, Tënk et Les Filmeuses

La REcyclerie 83 boulevard Ornano 75018 Paris

© La REcyclerie- Clément Blaisot Gare aux Docs : festival du film documentaire engagé