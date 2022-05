Gare au gorille – Festival de cirque Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Gare au gorille – Festival de cirque Pleumeur-Bodou, 26 mai 2022, Pleumeur-Bodou. Gare au gorille – Festival de cirque Route du Radôme Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou

2022-05-26 – 2022-05-29 Route du Radôme Pôle Phoenix

Welcome. Degemer mat. accueil@carre-magique.com +33 2 96 37 19 20 http://www.carre-magique.com/gare-au-gorille/ Le cirque ? Un art irréductible, grand format ou intime, des créations foisonnantes, une imagination sans limite, un art majeur, un art qui nous ravit, que nous partageons avec délice. Gare au Gorille se présente, vaillant. Heureux rendez-vous auquel nous vous convions en toute simplicité, en toute convivialité. Bienvenue.

Welcome. Degemer mat. Route du Radôme Pôle Phoenix Pleumeur-Bodou

