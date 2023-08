Centenaire des locomotives du Train des Pignes Historique : 1923 – 2023 Gare Annot Annot Catégories d’Évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Centenaire des locomotives du Train des Pignes Historique : 1923 – 2023
16 et 17 septembre
L'association GECP (Groupement d'Etude pour les Chemins de Fer de Provence) propose des animations pour fêter le centenaire du Train des Pignes dans les gares d'Entrevaux, Annot, Le Fugeret.

La première locomotive du Train des Pignes Historique (E 211) sera en tête des trains qui vont circuler les 16 et 17 septembre.

L’autorail Renault ZZ 6, construit en 1936 est l’emblème des Chemins de Fer de Provence. Racheté et entièrement restauré par les bénévoles de l’association, il est remis en service à titre historique les 2 jours. Des circulations historiques « vapeur » et « diésel » seront organisées avec possibilité de voyages aller/retour.

Tarifs, horaires et conditions à voir auprès de https://www.traindespignes.fr/
Gare Annot 04240 Annot

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

