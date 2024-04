Gare à la banque route ! L’escale Bruz, mercredi 22 mai 2024.

Gare à la banque route ! La ludothèque du Centre social l’Escale ouvre ses portes pour un jeu pas comme les autres. Choisissez votre mode de transport et composez un trajet du quotidien en évitant les pièges… Mercredi 22 mai, 15h00 L’escale Gratuit

Début : 2024-05-22T15:00:00+02:00 – 2024-05-22T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-22T15:00:00+02:00 – 2024-05-22T18:00:00+02:00

Mercredi 22 mai, de 15h à 18h, la ludothèque du Centre social l’Escale ouvre ses portes pour un jeu pas comme les autres. Choisissez votre mode de transport et composez un trajet du quotidien en évitant les pièges… Avec l’Agence locale de l’énergie et du climat.

Cet événement est proposé dans le cadre de la fête du vélo et des mobilités douces, qui se tiendra le samedi 25 mai à Bruz

L'escale escale 35170 bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine Bretagne

Bruz centre social

Ville de Bruz