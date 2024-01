SPEED DATING BIEN ÊTRE À LA MINOTERIE LA MINOTERIE Gardouch, vendredi 2 février 2024.

« Speed dating bien être, une rencontre avec soi-m’aime », vous êtes invités à un évènement original qui allie speed dating, bien être et convivialité.

En effet, nous vous invitons à un speed dating pour vous rencontrez vous-m’aime.

Le principe est de vous permettre de rencontrer différents praticiens dans un cadre convivial qui est la minoterie de Gardouch.

Pourquoi un speed dating ? Car en salon beaucoup n’osent pas aborder les exposants car trop de monde, peur de déranger, n’ose pas avancer.

Pour cette soirée , nous souhaitons qu’il y ait un contact direct avec les praticiens et de désacraliser l’image de celui-ci.

Vous pourrez discuter avec lui et surtout voir si ça matche afin de pouvoir créer une relation de confiance et de vous aider sur votre voie.

Le tarif est de 15 euros pour une boissons, une planche de charcuterie ou fromage et la rencontre avec les praticiens de votre choix.

Réservation obligatoire https://www.helloasso.com/associations/le-bien-etre-sous-toutes-ses-formes/paiements/speed-dating-bien-etre

15 EUR.

LA MINOTERIE 16 Quai Riquet

Gardouch 31290 Haute-Garonne Occitanie



