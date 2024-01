Défi du Gardot Gardot Montlebon, jeudi 22 février 2024.

Montlebon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22 19:15:00

fin : 2024-02-22 20:15:00

Saurez vous relever le défi du Gardot et effectuer le plus de tours de pistes du Meix Lagor en 1h en nocturne ? Chaussez vos skis et c’est parti !

Gardot

Montlebon 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER