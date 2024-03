Garderie Nocturne・Rencontre avec Moumouni Sanou Cinéma le Louxor Paris, mardi 9 avril 2024.

Le mardi 09 avril 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

De 5,50 à 10,50 euros.

Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur Moumouni Sanou, animée par David Pierre Fila, documentariste congolais et critique de cinéma.

GARDERIE NOCTURNE

De Moumouni Sanou

BURKINA FASO, FRANCE, ALLEMAGNE I 2022 I 1H07 I VOSTF

En partenariat avec l’association l’Usage du Monde.

Dans

un quartier populaire de Bobo-Dioulasso, chaque soir, Madame Coda

accueille chez elle les enfants des prostituées. Les jeunes femmes

déambulent ensuite au « Black », une ruelle très animée du centre-ville,

jusqu’au lever du jour où elles viennent récupérer leurs enfants. Mais

Madame Coda, qui a plus de 80 ans, commence à être fatiguée.

« Entre

les bruits des bars animés et ceux des cris des enfants, les femmes que

filme Moumouni Sanou semblent avoir peu de répit. Adam, Odile et Fatim

s’occupent des enfants la journée, les emmènent chez Maman Coda – qui

est en effet fatiguée de la multitude de bambins à garder – et passent

leurs nuits à travailler. Elles vivent ensemble et s’entraident dans

cette cadence infernale. Moumouni Sanou prend place dans cette

communauté et crée des interstices : des moments où elles se racontent,

échangeant sur ce qu’elles vivent avec leurs clients, laissant

transparaître malgré leurs rires les risques auxquels elles font face

chaque nuit ; et d’autres où, avant que le jour ne se lève, elles

dorment ensemble, leurs bébés collés contre elles. Instants de repos et

d’osmose volés au quotidien, qui aussi éreintant qu’il nous apparaît est

le leur à elles seules, avec toute la complexité et la liberté qu’il

comprend. » Lysa Heurtier Manzanares, réalisatrice – Tënk

Cinéma le Louxor 170, boulevard de Magenta 75010

Cinéma le Louxor 170, boulevard de Magenta 75010

