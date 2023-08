Exposition de l’association Art et Création de la Vallée de la Vézère garderie Coly-Saint-Amand, 21 août 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

L’association Art et Création de la Vallée de la Vézère expose diverses créations locales : patchwork peinture sur tissus, sculpture sur bois ou encore aquarelle..

2023-08-21 fin : 2023-08-29 18:00:00. EUR.

garderie route du Peuch

Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Art et Création de la Vallée de la Vézère association is exhibiting a range of local creations, including patchwork, fabric painting, wood carving and watercolor painting.

La asociación Art et Création de la Vallée de la Vézère expone diversas creaciones locales, como patchwork, pintura en tela, talla en madera y acuarela.

Der Verein Art et Création de la Vallée de la Vézère stellt verschiedene lokale Kreationen aus: Patchworkmalerei auf Stoffen, Holzschnitzerei oder auch Aquarellmalerei.

Mise à jour le 2023-08-21 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère