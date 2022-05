Garder les pieds sur terre Beaune, 5 mai 2022, Beaune.

Garder les pieds sur terre Beaune

2022-05-05 – 2022-06-01

Beaune Côte-d’Or Beaune

Au lycée Etienne-Jules Marey de Beaune

Exposition du 5 mai au 1er juin 2022

Vernissage vendredi 13 mai 2022 à partir de 17h30

avec des œuvres de la collection du FRAC Bourgogne de : Philippe DE GOBERT, Philippe RAMETTE, MAN RAY, Erwin WURM, John HILLIARD, Eduardo SRUR, Dominique GHESQUIÈRE et Mathieu MERCIER



« À travers notre exposition GARDER LES PIEDS SUR TERRE, nous avons effacé les frontières, la réalité et le rêve se mêlent, indissociables de la réflexion sociale et artistique qui sont des piliers de notre projet. Ce dernier est le reflet du travail de nombreux artistes qui, autant par leurs techniques que par le message de leurs œuvres, nous permettent de sortir du cadre et de poser un regard différent sur les choses. Ils prônent, à travers leur art, une libération totale du corps et de l’esprit, qui va de pair avec celle de leurs créations, mettant ainsi en lumière un processus d’émancipation. »

Chloé Jarrot, élève du lycée Marey de Beaune et co-commissaire de l’exposition

communication@frac-bourgogne.org

Au lycée Etienne-Jules Marey de Beaune

Exposition du 5 mai au 1er juin 2022

Vernissage vendredi 13 mai 2022 à partir de 17h30

avec des œuvres de la collection du FRAC Bourgogne de : Philippe DE GOBERT, Philippe RAMETTE, MAN RAY, Erwin WURM, John HILLIARD, Eduardo SRUR, Dominique GHESQUIÈRE et Mathieu MERCIER



« À travers notre exposition GARDER LES PIEDS SUR TERRE, nous avons effacé les frontières, la réalité et le rêve se mêlent, indissociables de la réflexion sociale et artistique qui sont des piliers de notre projet. Ce dernier est le reflet du travail de nombreux artistes qui, autant par leurs techniques que par le message de leurs œuvres, nous permettent de sortir du cadre et de poser un regard différent sur les choses. Ils prônent, à travers leur art, une libération totale du corps et de l’esprit, qui va de pair avec celle de leurs créations, mettant ainsi en lumière un processus d’émancipation. »

Chloé Jarrot, élève du lycée Marey de Beaune et co-commissaire de l’exposition

Beaune

dernière mise à jour : 2022-04-29 par