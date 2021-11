Gardenia (danse) La Condition Publique – Roubaix, 26 novembre 2021, Roubaix.

Gardenia (danse)

du vendredi 26 novembre au samedi 27 novembre à La Condition Publique – Roubaix

Bien plus qu’un spectacle, voici le témoignage de quelques vies hors-normes. Créée en 2010 par le chorégraphe Alain Platel et le metteur en scène d’opéra Frank Van Laecke, cette pièce est inspirée d’une histoire vraie. En l’occurrence celle saisie par le documentaire Yo soy así, de Sonia Herman Dolz, racontant la fermeture d’un cabaret de travestis à Barcelone. Mis à la retraite, les artistes avancent une dernière fois sur scène, dignes et émouvants. Débute alors une succession de tableaux aux allures de revue. Endossant pour la dernière fois leurs robes fleuries, ils livrent leurs parcours à rebours des clichés et du misérabilisme, au rythme d’une bande-son allant de Forever Young d’Alphaville à Je vais à Rio de Claude François. Dix ans après une tournée de plus de 200 représentations à travers le monde, Gardiena — 10 ans après n’a pas pris une ride. Ces huit personnalités retrouvent les planches du théâtre. Ils ont encore des choses à dire et des rêves à partager… **Ce spectacle est programmé par La rose des vents, Scène nationale Lille Métropole à La Condition Publique, à Roubaix (dans le cadre de son nomadisme) et dans le cadre du festival** _**Next**_ _Production NTGent & les ballets C de la B_ _Coproduction Le Volcan Scène nationale du Havre_ _Coproducteurs originaux (2010), NTGent, La rose des vents Scène nationale Lille Métropole Villeneuve d’Ascq, TorinoDanza, Biennale de la danse de Lyon, Tanz im August (Berlin), Théâtre National de Chaillot (Paris), Brighton festival, Centro Cultural Vila Flor Guimarães, La Bâtie-Festival de Genève, Festival d’Avignon_ _Remerciements Yan Tax, Kryolan_ _Avec l’appui des Autorités Flamandes, de la Ville de Gand, du Tax Shelter par l’État belge_

Dès 16 ans. de 6 à 21€

Cette pièce conte les déboires d’un cabaret de travestis à Barcelone qui ferme ses portes. Mis à la retraite, 8 artistes vieillissants avancent sur scène, une dernière fois et se mettent à nu.

La Condition Publique – Roubaix 14 place du Général Faidherbe, 59100, Roubaix Roubaix Est Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:00:00 2021-11-26T22:00:00;2021-11-27T20:00:00 2021-11-27T22:00:00