Le Domaine Christian Barthel a le plaisir de vous inviter à sa traditionnelle Garden Wine Party qui se déroulera sur le toit de la cave du domaine. Cette journée vous permettra de passer un moment de convivialité, d'échange et de partage autour d'un verre. Journée conviviale avec repas (sur réservation) et orchestre. Pour les enfants, une aire de jeux est située à proximité. +33 3 88 57 22 79

