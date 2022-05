Garden Sounds – Claudine Muno Trio / Hannah Ida Jardin de Wiltz L-9512 Wiltz, 5 juin 2022, Weidingen.

Déi jonk Singer/ Songwriterin Hannah Ida, schreift melancholesch Indie Folk Stécker a begleet se op hirer Gittare an Ukulele. Hiren Debut Titel ” White Bird” ass no enger Rees um Seegelschëff Richtung Skandinavien entstanen. Dem Hannah Ida seng Musek zeechent sech aus duerch eng Kombinatioun vu réihen Akkustik Kläng an deels mysteriéise, deels rebellesche Songtexter – ganz am Sënn vu Liewenswee deen déi jonk Kënschtlerin bis heihi gemaach huet. Claudine Muno Trio (Folk, LU) – 20:30 Den Trio ronderëm d’Claudine Muno ass virun allem entstanen aus enger gemeinsamer Begeeschterung fir akustesch Kläng an hiert Zesummespill. Mat Gittar, Piano a Pedal Steel interpretéieren den Thierry Kinsch, d’Claudine Muno an den Jamie Reinert eege Kompositiounen op Englesch a Lëtzebuergesch an notzen dobäi d’Fräiheet, déi d’Musekmaachen am Trio bréngt, fir kënnen openeen ze lauschteren, ze réagéieren an d’Stécker ëmmer erëm e bëssen nei ze erfannen. Si dräi verbënnt eng Léift fir de Songwriting aus de 70er Joren, vu Van Morrison iwwert Elton John, Joni Mitchell, Jim Croce oder Tom Waits. Apéro – Wann déi Sanitär Oplagen et erlaben: 18:00 Location: Prabbeli – Jardin de Wiltz (Fir schlecht Wieder steet en Zelt bereet) Tickets: Virverkaf 14.00 EUR, Oweskees 16.00 EUR (< 26 Joer Virverkaf 7.00 EUR, Oweskees 9.00 EUR) (Kulturpass 1.50 EUR) D’Concerte am Jardin de Wiltz gehéieren zu der Serie vun de Garden Sounds. Hei brénge mer vum Fréijoer bis an de fréie Summer alles mat, wat zu engem anstännegen Ënnerhalungsprogramm mat Live Musek gehéiert – alles dobaussen am Gaart. 9 € Concert Garden Sounds – Claudine Muno Trio / Hannah Ida: Indie Folk Jardin de Wiltz L-9512 Wiltz L-9512 Wiltz Weidingen Canton Wiltz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T18:00:00 2022-06-05T19:00:00;2022-06-05T19:00:00 2022-06-05T19:30:00;2022-06-05T19:30:00 2022-06-05T20:00:00