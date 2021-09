Paris Mortemart Baseball & Softball île de France, Paris Garden Party: Initiation SOFTBALL avec le BAT Paris Softball Mortemart Baseball & Softball Paris Catégories d’évènement: île de France

Garden Party: Initiation SOFTBALL avec le BAT Paris Softball Mortemart Baseball & Softball, 26 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 26 septembre 2021

de 14h à 17h

gratuit

Le BAT Paris Softball organise une initiation gratuite au softball, le 26 septembre à partir de 14h00, dans le Bois de Vincennes. L’occasion de découvrir ce sport original ! Le Softball ? C’est quoi ? C’est un jeu proche du baseball qui se différencie principalement du baseball par la taille de la balle, la taille du terrain, et la façon de lancer la balle vers le frappeur. Ça vous intrigue ? Petits et grand sont invités à découvrir ce sport original et polyvalent ! Au programme : des jeux, des ateliers, un pique-nique et une bonne ambiance ! RDV sur la plaine de Mortemart dans le Bois de Vincennes, en tenue de sport avec une bouteille d’eau et un pass sanitaire (obligatoire). Le BAT Paris Softball se charge du reste en vous prêtant tout le matériel nécessaire à la pratique du softball, à savoir le gant, la batte et la balle ! Et si vous pensez ne pas avoir le niveau, pas d’excuse ! Le BAT recrute toute l’année des sportifs de tous les niveaux ! Événements -> Événement sportif Mortemart Baseball & Softball 201 Av. du Tremblay Paris 75012

Contact :BAT Paris Softball http://www.batparis-softball.com/ https://www.facebook.com/batparissoftball

