[http://www.soundcloud.com/funk-e-lee](http://www.soundcloud.com/funk-e-lee)tp://www.soundcloud.com/dub4)real-project](http://www.soundcloud.com/unreal-project)tp://www.soundcloud.com/badjokes)sic](http://www.soundcloud.com/brk-music)portes de sa brocante vintage en musique pour la vente du mois ! ▷ Samedi de 11h à 21h (Dj set à partir de 13h) ▷ Dimanche de 10h à 19h. Mobilier, objets, deco, fringues, jouets… Pour les petits et les grands ! Entrée libre —————————————- Line up DJ’s : ? BRK (Hyperactivity Music) www.soundcloud.com/brk-music ? BADJOKES www.soundcloud.com/badjokes ? UNREAL PROJECT www.soundcloud.com/unreal-project ? DUB-4 www.soundcloud.com/dub4 ? FUNK-E LEE ☞ www.soundcloud.com/funk-e-lee D’autres artistes à venir…

Entrée libre

♫♫♫ MissMu 62 Avenue des Chutes Lavie, 13004 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T11:00:00 2021-10-16T21:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T19:00:00

