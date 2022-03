Garden Party en soutien à l’association William Blake France Nérac, 12 juin 2022, Nérac.

Garden Party en soutien à l’association William Blake France Nérac

2022-06-12 15:00:00 – 2022-06-12

Nérac Lot-et-Garonne

Une Garden Party se tiendra le dimanche 12 Juin 2022 à 15h au domaine de “Petit Guilhem” à Nérac, sur les hauteurs derrière Intermarché, dans un magnifique parc privé, sous les arbres centenaires.

Autour d’un beau buffet et d’une sélection des vins de Buzet, diverses animations se dérouleront l’après-midi, dans ce parc remarquable, avec sa magnifique fontaine Henri IV et son vieux lavoir. Un environnement bucolique assuré.

L’après-midi sera animé avec le raconteur de pays Guy Planès, les chanteurs Yves Guenoux et Alain Berthe chanteront Brassens.

Une tombola y sera organisée, afin de récolter des fonds pour le fonctionnement de l’association, il y a de très nombreux lots à gagner.

+33 6 76 33 10 51

William Blake France

Nérac

