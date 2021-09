Versailles Domaine de Madame Elisabeth Versailles, Yvelines Garden party Domaine de Madame Elisabeth Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**De 12h à 22h,** des concerts et animations s’enchaineront dans un ambiance de pique-nique géant. Déjeuner et/ou diner sur place dans une **atmosphère champêtre** en profitant de nos Food truck (burgers, cuisine mauricienne, crêpes sucrées et ice-roll). Petits et grands trouveront leur bonheur avec les **ateliers de création** de couronnes de fleurs et d’attrape-rêves, **les jeux en bois** de plein air ou encore une initiation au **yoga musical** (Limité à 50 personnes- sans réservation)**.** Le matériel sera prêté en échange d’une pièce d’identité au point d’accueil. (Chaque atelier est limité à 8 personnes sur le même horaire) Les visiteurs peuvent amener leurs propres jeux de plein air. **Le pass sanitaire est obligatoire** sur l’ensemble de la journée à tous les visiteurs se promenant dans le parc.

Entrée libre

Pour prolonger l’été et ses festivités, le Département des Yvelines organise une Garden Party musicale le 11 septembre 2021, dans le parc du Domaine de Madame Elisabeth. Domaine de Madame Elisabeth 73 Avenue de Paris, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

