Garden Party dans la Cour du Manoir – Eyrignac et ses Jardins Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues Catégories d’évènement: Dordogne

Salignac-Eyvigues

Garden Party dans la Cour du Manoir – Eyrignac et ses Jardins Salignac-Eyvigues, 19 juin 2022, Salignac-Eyvigues. Garden Party dans la Cour du Manoir – Eyrignac et ses Jardins Salignac-Eyvigues

2022-06-19 – 2022-06-19

Salignac-Eyvigues Dordogne Salignac-Eyvigues Comme le présage d’une belle période estivale, la Garden-Party inédite d’Eyrignac & ses Jardins réunit tous les ingrédients pour composer un événement qui fera date. Tout d’abord, un cadre d’exception : celui de la cour du Manoir aux chaudes teintes d’ocre au cœur du plus beau jardin du Périgord ; au centre de la cour, des tables disposées de manière conviviale ; dans les assiettes, de délicieux produits préparés à la plancha ; des convives habillés avec élégance, accueillis par les propriétaires des lieux et l’équipe d’Eyrignac.

Une ambiance chic, festive et chaleureuse à la clef qui rappellera les grands évènements de plein air de la Belle Époque. Comme le présage d’une belle période estivale, la Garden-Party inédite d’Eyrignac & ses Jardins réunit tous les ingrédients pour composer un événement qui fera date. Tout d’abord, un cadre d’exception : celui de la cour du Manoir aux chaudes teintes d’ocre au cœur du plus beau jardin du Périgord ; au centre de la cour, des tables disposées de manière conviviale ; dans les assiettes, de délicieux produits préparés à la plancha ; des convives habillés avec élégance, accueillis par les propriétaires des lieux et l’équipe d’Eyrignac.

Une ambiance chic, festive et chaleureuse à la clef qui rappellera les grands évènements de plein air de la Belle Époque. +33 5 53 28 99 71 Comme le présage d’une belle période estivale, la Garden-Party inédite d’Eyrignac & ses Jardins réunit tous les ingrédients pour composer un événement qui fera date. Tout d’abord, un cadre d’exception : celui de la cour du Manoir aux chaudes teintes d’ocre au cœur du plus beau jardin du Périgord ; au centre de la cour, des tables disposées de manière conviviale ; dans les assiettes, de délicieux produits préparés à la plancha ; des convives habillés avec élégance, accueillis par les propriétaires des lieux et l’équipe d’Eyrignac.

Une ambiance chic, festive et chaleureuse à la clef qui rappellera les grands évènements de plein air de la Belle Époque. Eyrignac et ses jardins

Salignac-Eyvigues

dernière mise à jour : 2022-02-03 par OT du pays de Fénelon

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Salignac-Eyvigues Autres Lieu Salignac-Eyvigues Adresse Ville Salignac-Eyvigues lieuville Salignac-Eyvigues Departement Dordogne

Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salignac-eyvigues/

Garden Party dans la Cour du Manoir – Eyrignac et ses Jardins Salignac-Eyvigues 2022-06-19 was last modified: by Garden Party dans la Cour du Manoir – Eyrignac et ses Jardins Salignac-Eyvigues Salignac-Eyvigues 19 juin 2022 Dordogne Salignac-Eyvigues

Salignac-Eyvigues Dordogne