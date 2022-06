Garden Party Chartres Chartres Catégories d’évènement: 28000

Chartres

Garden Party Chartres, 1 juillet 2022, Chartres. Garden Party Chartres

2022-07-01 – 2022-07-01

Chartres 28000 Ambiance guinguette – karaoké. Bar à vinyles – restauration sur place Ambiance guinguette devant la piscine à vagues odyssee-chartres@vert-marine.com Ambiance guinguette – karaoké. Bar à vinyles – restauration sur place l’odyssée

Chartres

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 28000, Chartres Autres Lieu Chartres Adresse Ville Chartres lieuville Chartres Departement 28000

Chartres Chartres 28000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chartres/

Garden Party Chartres 2022-07-01 was last modified: by Garden Party Chartres Chartres 1 juillet 2022 28000 Chartres

Chartres 28000