Colombiers-du-Plessis Mayenne Colombiers-du-Plessis 3 EUR La Garden-Party est organisée avec le concours des résidents britanniques de l’environnement des Jardins.

Déjeuner sur l’herbe ou sous l’espace Colombier. Chacun apporte son pique-nique.

Jeux organisés dans les jardins.

Musique avec scène ouverte sous le Colombier

Visite guidée à 11h.

