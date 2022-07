Garden party au moulin de Saint-Céré Saint-Céré, 14 juillet 2022, Saint-Céré.

Garden party au moulin de Saint-Céré

55 rue Croix-de-Lagarde Moulin de Saint-Céré Saint-Céré Lot Moulin de Saint-Céré 55 rue Croix-de-Lagarde

2022-07-14 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-14 00:00:00 00:00:00

Moulin de Saint-Céré 55 rue Croix-de-Lagarde

Saint-Céré

Lot

Saint-Céré

Stands : Ricochon (charcuterie de plein air), les Jardins des lapins (sandwichs maraîchers), la Belle Bestiole (bière artisanale de Keg & Malt Society), crèmes glacées et sorbets paysans de la ferme desz Rieu et pâtisseries artisanales aux noix et aux amandes.

Le moulin à huile de noix de Saint-Céré organise sa garden party dans le cadre des marchés artisanaux de la ville. Restauration et buvette sur place, en musique avec un dancefloor éclectique et populaire. Entrée libre.

+33 6 71 78 41 93

Stands : Ricochon (charcuterie de plein air), les Jardins des lapins (sandwichs maraîchers), la Belle Bestiole (bière artisanale de Keg & Malt Society), crèmes glacées et sorbets paysans de la ferme desz Rieu et pâtisseries artisanales aux noix et aux amandes.

M. Bex

Moulin de Saint-Céré 55 rue Croix-de-Lagarde Saint-Céré

dernière mise à jour : 2022-07-07 par