Garden party au moulin de Saint-Céré Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: 46400

Saint-Céré

Garden party au moulin de Saint-Céré Saint-Céré, 18 juin 2022, Saint-Céré. Garden party au moulin de Saint-Céré Le moulin à huile de noix 55 rue croix Lagarde Saint-Céré

2022-06-18 19:00:00 – 2022-06-18 00:00:00 Le moulin à huile de noix 55 rue croix Lagarde

Saint-Céré 46400 EUR Le moulin de Saint-Céré organise sa garden party . L’occasion de fêter l’été, la musique et surtout de passer un bon moment ensemble. Et sans jauge ni masque !

Restauration et buvette, ainsi que musique sur place. (DJ Madame Noisette). +33 6 71 78 41 93 ©Moulin Saint-Céré

Le moulin à huile de noix 55 rue croix Lagarde Saint-Céré

dernière mise à jour : 2022-06-04 par

Détails Catégories d’évènement: 46400, Saint-Céré Autres Lieu Saint-Céré Adresse Le moulin à huile de noix 55 rue croix Lagarde Ville Saint-Céré lieuville Le moulin à huile de noix 55 rue croix Lagarde Saint-Céré Departement 46400

Saint-Céré Saint-Céré 46400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere/

Garden party au moulin de Saint-Céré Saint-Céré 2022-06-18 was last modified: by Garden party au moulin de Saint-Céré Saint-Céré Saint-Céré 18 juin 2022 46400 Saint-Céré

Saint-Céré 46400