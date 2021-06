Garden party au domaine du Crampilh Aurions-Idernes, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Aurions-Idernes.

Garden party au domaine du Crampilh 2021-07-10 12:30:00 – 2021-07-10

Aurions-Idernes Pyrénées-Atlantiques Aurions-Idernes

25 25 EUR Au programme : dégustation de vin et de bière, animation musicale.

Avec Barbecue Box

Gaspacho Andalou Maison, Brochette de Saumon Mariné, Poulet Fermier à la broche, Pomme de Terre grenaille

Vente de Vin, Champagne et Bière sur place !

Et pour ceux qui souhaitent rester le soir : Buffet Froid

Domaine du Crampilh

dernière mise à jour : 2021-06-28 par