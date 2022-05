Garden Party à Boursay Boursay Boursay Catégories d’évènement: 41270

Boursay

Garden Party à Boursay Boursay, 18 juin 2022, Boursay. Garden Party à Boursay Boursay

2022-06-18 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-19 18:00:00 18:00:00

Boursay 41270 Boursay Garden Party à Boursay. A la découverte d’œuvres uniques et originales de 10 artistes dans 3 jardins fleuris et paysagés : céramique, peinture, sculpture, photographie, bois trouvé, vannerie, vitrail. Exposition bucolique : 3 jardins à visiter et 10 artistes à découvrir. terrefeuetmatiere@orange.fr Garden Party à Boursay. A la découverte d’œuvres uniques et originales de 10 artistes dans 3 jardins fleuris et paysagés : céramique, peinture, sculpture, photographie, bois trouvé, vannerie, vitrail. Pixbay

Boursay

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 41270, Boursay Autres Lieu Boursay Adresse Ville Boursay lieuville Boursay Departement 41270

Boursay Boursay 41270 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boursay/

Garden Party à Boursay Boursay 2022-06-18 was last modified: by Garden Party à Boursay Boursay Boursay 18 juin 2022 41270 Boursay

Boursay 41270