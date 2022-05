GARDEN PARTY

GARDEN PARTY, 25 juin 2022, . GARDEN PARTY

2022-06-25 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-25 75 EUR Venez profiter d’un buffet dinatoire dans notre grand parc, le samedi 25 juin 2022 ! Animation avec un duo voix/ guitare de Laure et P’tit Louis ! 75 € PAR PERSONNE Informations et réservations au 03 29 30 68 52 ou par mail à contact@la-residence.com +33 3 29 30 68 52 https://la-residence.com/soiree-garden-party/ dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville