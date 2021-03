« Garden Game »dans les jardins du Château de Valmer, 28 avril 2021-28 avril 2021, ChançayChançay.

7 EUR Chançay Le jeu d’énigmes « Garden Game » revient dans les Jardins de Valmer. Énigmes, messages codés, enquête… Un jeu grandeur nature au sein des jardins. Un parcours familial pour découvrir le domaine autrement. Été 1980, le Comte et la Comtesse de Saint Venant reviennent à Valmer pour replanter le vignoble. Malheureusement l’incendie de 1948 a ravagé la plupart des archives et les documents concernant les vignes sont endommagés. Comment produire le vin de Valmer sans ces précieux papiers? Menez l’enquête afin de découvrir le mystérieux composant qui permettra au Comte et à la Comtesse de Saint Venant de relancer la production viticole de Valmer. Jeu inclus dans le tarif de visite des jardins.

« Escape Game » version jardins : un jeu grandeur nature au sein des jardins du Château de Valmer.

jardins@chateaudevalmer.com +33 2 47 52 93 12 http://www.chateaudevalmer.com/

