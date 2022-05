Garden game : Partez enquêter au jardin ! Jardin du château de la Bussière La Bussière Catégories d’évènement: La Bussière

Loiret

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin du château de la Bussière 15 euros par adulte (à partir de 16 ans)

Partez à la recherche des découvertes botaniques du XVIIIe siècle pour percer le secret de la rose éternelle. Une façon originale de découvrir le parc et le jardin. Prévoir entre 1h et 2h. Jardin du château de la Bussière 35 Rue du Château 45260 La Bussière La Bussière Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

