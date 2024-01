Garde ton téléphone à table ! Médiathèque Plouguerneau, mercredi 21 février 2024.

Garde ton téléphone à table ! Médiathèque Plouguerneau Finistère

Pour toi, manger est important et tu te questionnes pour savoir comment le faire mieux ? Tu t’intéresses au numérique et tu aimes t’informer grâce à internet et aux réseaux sociaux ? Tu aimes ta ville et tu souhaiterais connaître les personnes qui la nourrissent ?

Si tu te retrouves dans une ou plusieurs de ces phrases, l’animation que nous te proposons te plaira, alors inscris-toi !

Inscription gratuite et obligatoire. Nombre de places limité.

Animation prévue pour un public de 10 à 14 ans.

Cette animation est portée par la ville, dans le cadre de son Projet Alimentaire de Territoire et en partenariat avec l’association des Petits Débrouillards. .

Médiathèque 5 Rue du Colombier

Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne mediatheque@plouguerneau.bzh

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 14:00:00

fin : 2024-02-21 16:00:00



