Garde Fou Lassigny, 24 juillet 2022, Lassigny.

Garde Fou

1B Rue de la Tour Roland Lassigny Oise

2022-07-24 14:30:00 – 2022-07-24

Lassigny

Oise

0 Le Parc historique de la Tour Roland, ses partenaires et le Pays des Sources vous présentent un spectacle méchamment médiéval à ne pas manquer. Intitulé, Garde Fou, cette fresque loufoque du Théâtre du Laid Cru est un spectacle médiéval fêlé, énergique, cruel et sensible, drôle et caustique.

Un prisonnier purement loufoque, un garde méchamment innocent. L’un ne va pas sans l’autre et l’autre ne s’en ira pas sans l’un. Tel un vieux couple d’inséparables dans leur cage, ce duo improbable compte les pigeons qui passent, picore l’absurdité de la vie et vole au-dessus d’un Moyen-Âge grotesque.

Spectacle librement inspiré de la vie tragique d’Henri Plantagenêt (1155-1183) et mise en scène par Marie-Cerise Bayle et Julien Stéphan.

Dans un Moyen-Âge décomplexé, deux individus jouent leur liberté dans une partie d’échecs absurde dont ils sont tour à tour les pièces maîtresses. Les combinaisons s’avèrent multiples et complexes, telle la passion des hommes à s’inventer des problèmes, à leur grand dam, mais pour notre bon plaisir.

Le Parc historique de la Tour Roland, ses partenaires et le Pays des Sources vous présentent un spectacle méchamment médiéval à ne pas manquer. Intitulé, Garde Fou, cette fresque loufoque du Théâtre du Laid Cru est un spectacle médiéval fêlé, énergique, cruel et sensible, drôle et caustique.

Un prisonnier purement loufoque, un garde méchamment innocent. L’un ne va pas sans l’autre et l’autre ne s’en ira pas sans l’un. Tel un vieux couple d’inséparables dans leur cage, ce duo improbable compte les pigeons qui passent, picore l’absurdité de la vie et vole au-dessus d’un Moyen-Âge grotesque.

Spectacle librement inspiré de la vie tragique d’Henri Plantagenêt (1155-1183) et mise en scène par Marie-Cerise Bayle et Julien Stéphan.

Dans un Moyen-Âge décomplexé, deux individus jouent leur liberté dans une partie d’échecs absurde dont ils sont tour à tour les pièces maîtresses. Les combinaisons s’avèrent multiples et complexes, telle la passion des hommes à s’inventer des problèmes, à leur grand dam, mais pour notre bon plaisir.

sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr +33 6 21 68 61 72 https://tour-roland.com/

Le Parc historique de la Tour Roland, ses partenaires et le Pays des Sources vous présentent un spectacle méchamment médiéval à ne pas manquer. Intitulé, Garde Fou, cette fresque loufoque du Théâtre du Laid Cru est un spectacle médiéval fêlé, énergique, cruel et sensible, drôle et caustique.

Un prisonnier purement loufoque, un garde méchamment innocent. L’un ne va pas sans l’autre et l’autre ne s’en ira pas sans l’un. Tel un vieux couple d’inséparables dans leur cage, ce duo improbable compte les pigeons qui passent, picore l’absurdité de la vie et vole au-dessus d’un Moyen-Âge grotesque.

Spectacle librement inspiré de la vie tragique d’Henri Plantagenêt (1155-1183) et mise en scène par Marie-Cerise Bayle et Julien Stéphan.

Dans un Moyen-Âge décomplexé, deux individus jouent leur liberté dans une partie d’échecs absurde dont ils sont tour à tour les pièces maîtresses. Les combinaisons s’avèrent multiples et complexes, telle la passion des hommes à s’inventer des problèmes, à leur grand dam, mais pour notre bon plaisir.

Garde Fou

Lassigny

dernière mise à jour : 2022-07-06 par