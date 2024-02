« GARDE ALTERNÉE » THÉÂTRE AMIRA Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon, jeudi 7 mars 2024.

« GARDE ALTERNÉE » THÉÂTRE AMIRA Théâtre Quartier Libre Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

L’Amira reprend son activité théâtrale en 2024 en vous proposant une pièce en 2 actes d’Yves Billot, intitulée : « Garde alternée ».

L’Amira reprend son activité théâtrale en 2024 en vous proposant une pièce en 2 actes d’Yves Billot, intitulée : « Garde alternée ».

En voici un résumé :

» Pierre et Lucie souhaitent divorcer, aux grands regrets de la mère de Pierre et du père de Lucie qui vivent au domicile du couple. Pierre veut prendre un studio avec sa mère et Lucie conservera la maison. Mais les parents respectifs, opposés à ce divorce, ne l’entendent pas du tout de cette oreille… » 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 14:30:00

fin : 2024-03-07

Théâtre Quartier Libre Place de Rohan

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire amira.presidence@orange.fr

L’événement « GARDE ALTERNÉE » THÉÂTRE AMIRA Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2024-02-23 par eSPRIT Pays de la Loire