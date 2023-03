Démonstration de fabrication d’une reliure : couture, couvrure, dorure… Garde Adhémar, 1 avril 2023, La Garde-Adhémar.

Présentation du métier de relieur-doreur-carnettiste. Démonstration des techniques de placure, de couture, de couvrure, de dorure sur cuir, etc. Descriptif et vocabulaire d’une reliure ; la bibliologie. Histoire des métiers du livre, de la librairie et de l’estampe. Initiation à la typologie des papiers, à leur histoire, leurs spécificités et leur usages. Présentation des techniques de pliage. Découverte de l’histoire des techniques de marbrure sur gomme, colle ou sur eau, découverte des papiers à la colle ou dominotés.

Garde Adhémar 26700 La Garde Adhémar La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « latelierdeslivres@sfr.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 48 78 04 23 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/lesartisansdeprovence »}]

