Découvrez les métiers d’art avec « Les artisans de Provence » Garde Adhémar, 1 avril 2023, La Garde-Adhémar. Découvrez les métiers d’art avec « Les artisans de Provence » 1 et 2 avril Garde Adhémar L’association « les artisans de Provence » accueille des artisans, dans différents lieux du village provençal de la Garde Adhémar, telle que la salle Henri GIRARD…

Partez à la découverte des artisans d’art, par un circuit piétonnier fléché au centre du village de la Garde Adhémar, classé parmi les plus Beaux Village de France. AU PROGAMME 6 Artisans d’Art : Démonstration de Broderie main au Lunéville avec Lucienne de VINCK (pose de perles, paillettes, fil d’or, tubes en verre) sur métier à broder.

Démonstration de reliure avec Paul BITNER (reliure de livre, carnet, et dorure). Démontration de réalisation de bijoux et poigné de porte en verre de murano avec Nicolas LEFEBURE. Démonstration du travail du métal avec l’atelier Joàm atelier. Seront également présentes sans démonstrations : Caroline Bonenfant céramiste, Brigitte Pagniez bijoutière et création de sacs de voyages et de sacs à main,

Ouverture au public : Samedi 1 et dimanche 2 avril de 10h00 à 19h00. Garde Adhémar 26700 La Garde Adhémar La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « jema.gardeadhemar@yahoo.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 06.30.69.70.17 »}, {« type »: « email », « value »: « lesartisansdeprovence@yahoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

