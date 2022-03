Gard Nilssen Acoustic Unity Le Moulin à Jazz, 29 avril 2022, Vitrolles.

Gard Nilssen Acoustic Unity

Le Moulin à Jazz, le vendredi 29 avril à 21:00

GARD NILSSEN ACOUSTIC UNITY ELASTIC WAVE – Le Gard Nilssen Acoustic Unity est sans aucun doute l’un des trios les plus intenses et vibrants de la scène jazz européenne actuelle. Formé en 2014 par le batteur norvégien Gard Nilssen, ce groupe, composé du bassiste Petter Eldh et du saxophoniste André Roligheten a déjà publié trois albums salués par la critique internationale, “Firehouse”, “Live In Europe” et “To Whom Who Buys A Record”. En octobre 2022, sortira “Elastic Wave”, leur premier opus sur le prestigieux label ECM. Avec ce nouveau projet, ils partent à la conquête de nouveaux territoires. Une musique originale qui fait référence au free jazz des années 1960 mais pas seulement. Il y sera toujours question d’interaction, de groove, de créativité et d’énergie avec une grande place laissée à l’improvisation. Un concert intense et vibrant à vivre, en live, au Moulin à Jazz ! – Gard Nilssen : batterie Petter Eldh : basse André Roligheten : saxophones – + d’infos => [https://bit.ly/3CZJgkz](https://bit.ly/3CZJgkz) Réservations => [https://bit.ly/3CTusE7](https://bit.ly/3CTusE7)

De 8,37 à 12,41€ en pré-vente / gratuit pour les – de 10 ans

Le Moulin à Jazz Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône



