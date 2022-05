Garçons s’il vous plait • Les Ephémères de la Minoterie

2022-06-03 17:00:00 – 2022-06-03 22:00:00 >> 19h30 || Garçons S’il Vous Plaît !

Véritables « serveurs vocaux » a cappella, Garçons s’il vous plaît ! se balade au cœur du public muni d’une ardoise de chansons à la demande.

Ils s’approprient les espaces, évoluent au milieu des spectateurs chantant pour un spectateur comme pour un cercle de 50 personnes… Traversant le répertoire classique, la chanson française et les grandes musiques de films, les Garçons nous offrent un service impeccable et personnalisé.

Extrait : https://youtu.be/EyuSDP91D3Y >> Mais aussi… || La Caravane des Transitions du réseau Idéal

Nous accueillons la caravane à l’occasion de sa halte dans les communes de Marcillé Robert et Boistrudan.

Détail du programme du weekend proposé par le réseau IDEAL : https://reseau-ideal.fr/MARCILLE-ROBERT-BOISTRUDAN ## Dans le cadre des Éphémères de la Minoterie à Marcillé Robert ##

Rendez-vous tous les vendredis de juin, juillet et septembre 2022 pour profiter de la guinguette estivale !

· 17h > 20h : marché de producteurs et créateurs locaux

· 17h > 22h : bar petite resto sur place

