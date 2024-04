Garçon, un demi ! Terrasse du Café des Arts Aubagne, vendredi 26 avril 2024.

Pour sa quatrième année le projet Aller vers, programme itinérant du Théâtre du Gymnase, propose au public des représentations gratuites, joyeuses et improbables sur les places de villages, aux terrasses des cafés… des Bouches du Rhône.

Garçon, un demi, création du Détachement international du Muerto Coco.

Trois contes marseillais, grinçants sur le fond, légers dans la forme

sur les films de Jacques Demy et de Michel Legrand.

À la terrasse d’un café, deux touristes accompagné(e)s d’un gabian vibraphoniste et d’une rate violoniste vont vous raconter et vous chanter des histoires de Marseille méconnues à ce jour. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 19:00:00

fin : 2024-04-26

Terrasse du Café des Arts 10 promenade du Jeune Anarcharsis

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

