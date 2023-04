Garçon Sauvage La Machine du Moulin Rouge Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Garçon Sauvage La Machine du Moulin Rouge, 30 avril 2023, Paris. Le samedi 29 avril 2023

de 23h30 à 06h00

Public adultes. A partir de 18 ans.

Le collectif lyonnais « Garçon Sauvage » revient à La Machine du Moulin Rouge. Pour la seconde édition de sa résidence, l’indomptable Garçon Sauvage est de retour à la Machine !

Événement emblématique de la capitale des Gaules, Garçon Sauvage est bien plus qu’une soirée. C’est un rendez-vous, une communion festive au cours de laquelle les corps se libèrent, et les beautés se révèlent dans leur seule vérité d’être.

Alliant une programmation musicale moderne à des performances artistiques iconoclastes, Garçon Sauvage se transforme à chaque édition. En mutation constante, il puise son ADN dans son public queer, ouvert et bienveillant : filles sensibles aux seins nus, gym-queens à la bouche rouge vif, garçons poupées sur talons hauts, drag queen les yeux fardés, drag kings bardés de cuir, club kids pop, créatures scandaleuses. Les codes et les genres se travestissent dans une folie festive. Être Garçon Sauvage, c'est être libre. La Machine du Moulin Rouge 90 Boulevard de Clichy 75018 Paris

