Garçon ! Cité des Arts de la Rue Marseille 15e Arrondissement, dimanche 4 février 2024.

Garçon ! nous embarque à la terrasse d’un café.

Noëlle Quillet



C’est dans un univers coutumier et poétique que Garçon ! nous embarque à la terrasse d’un café. Bercée entre la danse et la marionnette, l’artiste aborde avec grâce et humour, la force insoupçonnée de la solitude.



Comme tous les jours, notre garçon de café dresse sa table, telle une chorégraphie minutieusement répétée depuis des années.



Tout est prêt. Il ne reste plus qu’à accueillir son premier client…



GRATUIT Dès 5 ans

Durée de la présentation : 25 minutes

Dans le cadre d’un Dimanche aux Aygalades



DISTRIBUTION :

Mise en scène et interprétation : Noëlle Quillet

Chargée de diffusion et production : Clara Rebeirot

Musique : Daniel Norgren/ Notoy .

Cité des Arts de la Rue 225 avenue Ibrahim Ali

Marseille 15e Arrondissement 13015 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 12:30:00

fin : 2024-02-04



