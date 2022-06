Garçon, la note : wolfoni (rock’n roll, rockabily) à le p’tit chapellat La Chapelle-Naude, 5 août 2022, La Chapelle-Naude.

Garçon, la note : wolfoni (rock’n roll, rockabily) à le p’tit chapellat

2022-08-05 20:30:00 – 2022-08-05 22:00:00

EUR Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Avec leur mélange de rockabilly et de bluesrock, les membres de WOLFONI sont déterminés à éradiquer l’ennui en brûlant les planches. De vrais Killers pacifiques à découvrir d’urgence en live dans ce monde péniblement perturbé.

