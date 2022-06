Garçon, la note : the healberries (bluegrass) à les 4 chemins Sens-sur-Seille, 20 juillet 2022, Sens-sur-Seille.

Garçon, la note : the healberries (bluegrass) à les 4 chemins

1070, route de bletterans Les 4 chemins Sens-sur-Seille Saône-et-Loire Les 4 chemins 1070, route de bletterans

2022-07-20 – 2022-07-20

Les 4 chemins 1070, route de bletterans

Sens-sur-Seille

Saône-et-Loire

Sens-sur-Seille

EUR Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. The Healberries vous plonge au cœur du Bluegrass dans le Kentucky de Bill Monroe et des années 40 : des solos à plein galop, des chœurs cinglants, des rolls-mitraillette au banjo qui réveillent les fantômes joviaux de Doc Watson, Elvis Presley ou encore The Carter Family.

Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. The Healberries vous plonge au cœur du Bluegrass dans le Kentucky de Bill Monroe et des années 40 : des solos à plein galop, des chœurs cinglants, des rolls-mitraillette au banjo qui réveillent les fantômes joviaux de Doc Watson, Elvis Presley ou encore The Carter Family.

Les 4 chemins 1070, route de bletterans Sens-sur-Seille

dernière mise à jour : 2022-06-21 par