Garçon, la Note ! – The Cactus Candies Villeneuve-sur-Yonne, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Villeneuve-sur-Yonne. Garçon, la Note ! – The Cactus Candies 2021-07-19 20:30:00 – 2021-07-19 23:00:00 Bar-restaurant de la Halle 27 Rue du Commerce

Deux guitares, une contrebasse et deux chanteurs, voilà la combinaison gagnante pour une musique décontractée, populaire et dansante, qui vous replonge dans l'ambiance musicale hillbilly, western swing du Sud des Etats-Unis des années 40 et 50 ! Possibilité de manger sur place. +33 3 86 87 10 51

