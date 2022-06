Garçon, la note : stomppin’whities (funk new orléans) à la table du barbier Bruailles, 13 juillet 2022, Bruailles.

Garçon, la note : stomppin’whities (funk new orléans) à la table du barbier La table du barbier 181, route de cuiseaux Bruailles

2022-07-13 20:30:00 – 2022-07-13 22:00:00 La table du barbier 181, route de cuiseaux

Bruailles 71500 Bruailles

EUR Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Porté par la voix de Damayé Cissé, digne héritière de la soul music, les Stompin’ Whities, c’est le métissage électrisant de la musique de la Nouvelle Orleans et des sonorités funk, jazz, et blues.Une musique qui leur ressemble, quelque chose d’unique.

info@bresse-bourguignonne.com +33 3 85 75 05 02 https://www.bresse-bourguignonne.com/

Garçon, la Note ! : « 1 soir, 1 concert, 1 terrasse », les mercredis et vendredis soirs de juillet et août dans les bars et restaurants de la Bresse bourguignonne. Porté par la voix de Damayé Cissé, digne héritière de la soul music, les Stompin’ Whities, c’est le métissage électrisant de la musique de la Nouvelle Orleans et des sonorités funk, jazz, et blues.Une musique qui leur ressemble, quelque chose d’unique.

La table du barbier 181, route de cuiseaux Bruailles

dernière mise à jour : 2022-05-28 par