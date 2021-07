Garçon, la Note ! – Rootskality Fontaine-la-Gaillarde, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Fontaine-la-Gaillarde.

Garçon, la Note ! – Rootskality 2021-07-16 – 2021-07-16

Fontaine-la-Gaillarde Yonne Fontaine-la-Gaillarde

EUR Ce groupe, expatrié dans l’Yonne depuis 2015, est né à Palma de Majorque. Il rassemble 7 musiciens autour de Ronnie Carpio, compositeur et auteur de Rootskality Band et porteur d’une longue expérience sur les scènes de reggae. Découvrez son message fondé sur l’amour, l’égalité et…de bonnes vibrations.

Un feu d’artifices sera tiré à l’issue du concert, vers 23h !

Restauration et boissons sur place, pensez à réserver vos places !

+33 3 86 97 83 00

